Banda di ladri intercettata con arnesi da scasso

Stavano viaggiando a velocità sostenuta in un’area del centro, nei pressi di piazza Cesare Battisti. Circostanza che ha insospettito, e non poco, una pattuglia della Polizia locale di Falconara che ha così intercettato tre cileni, due donne di 32 anni e un uomo di 30, sospettati di formare una banda dedita ai furti nei negozi, con strumenti per eliminare i dispositivi antitaccheggio e un ordine di lasciare l’Unione Europea emesso dalla Francia nei confronti del 30enne. È l’operazione effettuata dagli agenti del Comando falconarese lo scorso fine settimana, in occasione dei controlli per garantire la sicurezza stradale. Complessivamente il comandante Luciano Loccioni ha schierato sei pattuglie, che si sono alternate nei due turni su tutto il territorio comunale.

Sabato scorso, intorno alle 13, la verifica ha riguardato quella Toyota sospetta, a bordo della quale viaggiavano i tre stranieri. Nell’abitacolo i vigili hanno trovato due smagnetizzatori, ossia dispositivi per la rimozione degli antitaccheggio, oltre a modiche quantità di marijuana. Droga e smagnetizzatori sono stati sequestrati e i tre sono stati denunciati per possesso strumenti d’effrazione. La 32enne che si trovava al volante è stata anche denunciata per guida senza patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo: la donna infatti, alla richiesta del titolo di guida, ha esibito la fotocopia di denuncia di smarrimento della patente sporta in Repubblica Ceca. Nessuno aveva documenti d’identità, dunque sono stati denunciati per la violazione delle leggi sull’immigrazione. Dai controlli è anche emerso, come già accennato, che il ragazzo cileno di 30 anni era stato espulso dalla Francia perché irregolare all’interno dell’Ue. Come non bastasse, tutti e tre – che risultano residenti in Cile – erano gravati da precedenti per reati contro il patrimonio. "La presenza costante della Polizia locale di Falconara permette di anticipare eventuali illeciti e vuole garantire ai cittadini un senso di sicurezza – ha spiegato il sindaco Stefania Signorini, che detiene proprio la delega alla Polizia locale –. Questi controlli straordinari saranno ripetuti soprattutto nel periodo delle feste, a tutela dei cittadini che frequenteranno la città in occasione degli eventi natalizi". Sempre nello stesso pomeriggio di sabato, gli agenti hanno sanzionato per guida senza patente un 33enne peruviano, incappato nel posto di blocco a Villanova.

Giacomo Giampieri