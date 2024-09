Barbara si arrende al Tavullia. Gara sofferta: poche soluzioni

BARBARA MONSERRA

0

TAVULLIA

1

BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Zoppi, Coltorti, Pierpaoli (1’st Omenetti), Spezie (1’st Badje), Ferrero, Gnahe (38’st Cancellieri), Serpicelli (10’st Falasconi), Castignani, Morsucci (32’st Ubertini), Rocchi. All. Mancini

TAVULLIA: Arcangeli, Salvatori, Marcolino, Passeri, Ferrini, Principi, Simoncini (11’st Sgaggi), Baldelli (11’st Cirulli), Ricci (38’st Sensoli), Giunchetti (26’st Morelli), Sciamanna. All. Arcangeli

Arbitro: Cesca di Macerata

Reti: 23’st Salvatori (T)

Il Tavullia Valfoglia batte con merito un Barbara Monserra mai in partita.

Molto meglio gli ospiti, sin dai primi minuti: la squadra di Arcangeli si propone con insistenza, ma fatica a trovare soluzioni incisive.

I locali si fanno vivi poco dopo la mezz’ora con un tiro di Morsucci che il portiere controlla senza patemi. Clamorosa invece l’occasione che capita sui piedi di Ricci pochi minuti dopo: Salvatori scappa sulla fascia a Castignani, serve un rasoterra delizioso per il numero 9, ma la conclusione, a botta sicura, viene deviata sulla traversa da uno bellissimo intervento di Pigliapoco.

Nella ripresa il copione non cambia più di tanto: Tavullia in controllo, Ilario Lorenzini in affanno. Ed il gol, così tanto cercato nella prima frazione di gioco, arriva a metà della seconda sugli sviluppi di un corner. In mischia Salvatori salta più in alto di tutti e batte centralmente Pigliapoco.

Lo svantaggio sveglia la squadra di Mancini che appare leggermente più intraprendente, seppur poco concreta e, soprattutto, a corto di idee. Nessuno squillo degno di nota ed il Tavullia ringrazia, i locali escono così sconfitti al termine di una gara sofferta dall’inizio alla fine.

Nicolò Scocchera