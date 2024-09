Barca a vela si capovolge: salvati padre e figlio

L’uscita in barca di padre e figlio per una bella giornata in mare poteva trasformarsi in tragedia.

A dare comunicazione del salvataggio è stata la Capitaneria di porto che è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri quando un’imbarcazione a vela si è rovesciata al largo di Montemarciano.

Sono stati attimi di paura per un bambino di 12 anni e suo padre che si trovavano a bordo, ma che fortunatamente non sono rimasti feriti.

La barca si è rovesciata a causa delle forti raffiche di vento che hanno imperversato sulla costa per tutto il pomeriggio di ieri. Immediato l’allarme alla Guardia Costiera che ha subito provveduto ad uscire ed effettuare un intervento per recuperare sia gli uomini in mare che l’imbarcazione.

L’attività di soccorso attivata al largo di Montemarciano è stata condotta congiuntamente sia dalla Guardia Costiera di Ancona che da un mezzo dei Vigili del Fuoco. Un intervento tempestivo che ha permesso di recuperare il ragazzino con il papà e portarli poi in salvo. Per lo solo un grande spavento senza nessun problema fisico.

Quasi contemporaneamente un’altra imbarcazione si è rovesciata al largo di Ravenna, a bordo c’erano tre persone, anche in quel caso è stato provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera.

La priorità è stata rappresentata dalla salvaguardia della vita ma nei prossimi giorni i militari indagheranno sulle cause che hanno determinato i sinistri.

Il personale della Capitaneria di Porto invita a verificare le condizioni meteo prima di mettersi in mare.

Per la giornata di oggi, infatti, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per vento, più intenso nelle zone collinari dove non si escludono raffiche fino all’intensità di "tempesta". Quindi molta attenzione.