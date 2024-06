Barontini, niente finale

Niente da fare per Simone Barontini. Il ragazzo dorico esce in semifinale negli 800 metri ai Campionati Europei di atletica di Roma. Ieri sera, quasi all’ora di cena, il mezzofondista delle Fiamme Azzurre allenato da coach Dubbini chiude al sesto posto nella semifinale continentale corsa nello stadio Olimpico, un piazzamento che non basta per accedere alla finale come aveva fatto due anni fa, sempre negli Europei all’aperto, di Monaco. Barontini staziona sempre tra il quinto e sesto posto e non gli riesce la rimonta nel rettilineo finale nella prima delle due semifinali dominata dall’altro azzurro Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) che - dopo il terzo posto nella batteria di venerdì - vince addirittura la semifinale con il tempo di 1’46’’30 volando all’ultimo atto. Barontini chiucon 1’47’’10, ma sorride lo stesso quando si presenta davanti alla tv visti i problemi fisici accusati negli ultimi mesi e che non gli hanno permesso di preparare bene l’appuntamento. "Fino a poco tempo fa era quasi un miracolo essere qua e accedere in semifinale era già uno step in più - le prime parole di Barontini -. Però quando ci sei ci provi, soprattutto quando corri davanti a un pubblico pazzesco, a uno stadio gremito che ti da una grande carica. E’ stimolante al di là della condizione fisica poter correre in Italia con avversari di questo livello. Un onore". Il sogno di Barontini era accedere alla finale anche per fare un regalo al padre. "Volevo fargli un regalo, visto che oggi (ieri, ndr) è il compleanno di mio papà, ma non mi è riuscito. Spero di rifarmi in un altro modo". E il pensiero di ‘Baro’, classe 1999, corre già alle Olimpiadi. Eliminato anche l’altro azzurro Francesco Pernici (Fiamme Gialle).