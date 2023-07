"Biblio Beach Box" lungo la spiaggia

Anche quest’anno torna il Biblio Beach Box, il servizio di libreria gratuito assicurato dalla biblioteca comunale di Falconara lungo la spiaggia. È proprio la struttura che trova casa al Centro Pergoli a mettere a disposizione libri nelle apposite cassette che saranno disponibili negli stabilimenti aderenti quali Le Ragazze, Siesta, Fanesi, Le Palme, New Tropical, Windsurf e sulla spiaggia di Rocca Mare. Turisti e bagnanti, quindi, avranno la possibilità di fruire dei volumi da leggere sotto l’ombrellone. Potranno prenderli e anche scambiarli. Inoltre si sta valutando di estendere l’iniziativa in caso di nuove adesioni. Si tratta di un’idea di biblioteca diffusa che permette ai lettori di usufruire del books-exchange. Obiettivo è promuovere il libro, la lettura e il ‘riutilizzo’, ma anche diffondere la presenza della biblioteca oltre i confini degli spazi tradizionali, come in questo caso sul lungomare. BBB continuerà a coinvolgere gli stabilimenti balneari che vorranno ‘accogliere’ una cassetta o scatola (rigorosamente di recupero) di libri. I bagnanti potranno prendere o scambiare i libri. Nella box, che sarà periodicamente rifornita, ci saranno volumi doppi o donati alla biblioteca che avranno una seconda chance in spiaggia.