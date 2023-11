Biblioteca La Fornace: sarà aperta più tempo

Patto con le aziende per tenere più aperta e rendere più fruibile la biblioteca La Fornace. È stato pubblicato il bando, scaricabile dal portale internet del Comune, per presentare la manifestazione di interesse al progetto che vuole inaugurare un nuovo concetto di partnership fra il tessuto dell’imprenditoria locale e la biblioteca "La Fornace" di Moie e creare, fra l’altro, biblio-point nelle aziende. Per aderire all’iniziativa "La biblioteca luogo che unisce, luogo del fare" c’è tempo fino al 31 dicembre. Destinatari sono quei soggetti del mondo imprenditoriale che vogliono da un lato migliorare la qualità di vita all’interno dell’azienda in un’ottica di welfare aziendale e dall’altro contribuire alla crescita e allo sviluppo della biblioteca. Alle aziende che dovranno versare 5mila euro annui per un triennio viene offerta la dotazione di un "punto biblio" con 700 volumi da collocarsi in prossimità di un punto coffee-break e l’accesso gratuito, per tutti i dipendenti, alla biblioteca digitale Medialibraryonline. Alle aziende che aderiscono sarà anche garantito lo spazio anfiteatro della biblioteca, in concessione gratuita, due volte l’anno. L’erogazione potrà essere sotto forma di sponsorship, o l’Art Bonus, con un recupero fiscale del 65%.