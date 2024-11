Buon compleanno Gaspare Spontini. Anche tre brani in prima assoluta

Il 14 novembre del 1774 nasceva a Maiolati Gaspare Spontini, uno dei compositori più importanti per la storia della musica e del teatro d’Opera. L’amministrazione comunale ricorda la ricorrenza con una serie di iniziative che si inseriscono nell’ambito delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della nascita del Maestro. L’appuntamento principale è in programma questa sera (ore 21, ingresso gratuito) al Teatro Spontini di Maiolati, dove si terrà un concerto lirico-sinfonico organizzato in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini. Il titolo è semplicemente "Buon compleanno Gaspare Spontini!". Sul palcoscenico salirà l’Orchestra Sinfonica ‘Gioacchino Rossini’ diretta dal Maestro Marco Attura, affiancata dal soprano belga Louise Guenter.

Il programma prevede brani strumentali e arie tratte da alcuni dei più grandi capolavori di Spontini, come ‘La Vestale’, ‘L’Olimpie’ e ‘Agnes von Hohenstaufen’, oltre a tre brani in prima esecuzione assoluta in tempi moderni, tratti dall’opera ‘Alcidor’ del 1825, di cui la Fondazione Pergolesi Spontini sta ultimando la revisione musicologica. Nella seconda parte del concerto sarà eseguita la celeberrima Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0731206888 o scrivere una mail a biglietteria@fpsjesi.com (sono disponibili ancora dei posti).

Sempre oggi, alle ore 17,15, si terrà un altro evento, in un luogo particolarmente significativo. Si tratta della chiesa di San Giovanni, dove riposano le spoglie del compositore. Qui la Società Filarmonica "Gaspare Spontini", la Fondazione "Gaspare Spontini - Casa di riposo" e la Fondazione "Alessandro Lanari" presentano lo spettacolo ‘Mi ricordo Gaspare’, un racconto storico mitico scritto da Gianni Gualdoni e narrato dall’autore stesso, con musiche di Wagner, Liszt e dello stesso Spontini, eseguite da Alessia Mortaloni al fortepiano. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria (info@fondazionelanari.it). Oggi, inoltre, sarà possibile timbrare l’annullo filatelico speciale nelle cartoline appositamente realizzate per l’evento. Il servizio, gestito da Poste Italiane, sarà attivo al Teatro Spontini dalle ore 18.15 alle ore 20.45.