Cadono cornicioni: sfiorati i passanti

Ieri mattina poco dopo le 11 una pattuglia della polizia municipale e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cavallotti per dei cornicioni pericolanti. Una tragedia evitata perché ieri mattina, al momento dell’accaduto, in piazza Garibaldi era in corso il mercato settimanale e, complice la giornata di sole, la piazza e le strade adiacenti erano molto affollate.

Alcuni passanti hanno segnalato dei piccoli pezzi di cemento che erano precipitati sull’asfalto, a poca distanza dall’ingresso di alcuni esercizi.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco, anticipati dagli agenti che si trovavano nelle vicinanze e hanno subito chiuso il passaggio nel tratto di strada interessato.

I pompieri, con l’ausilio di un’autoscala, hanno subito effettuato controlli e rimosso alcune parti del cornicione e poi hanno messo in sicurezza l’area nel caso si verificassero altri distaccamenti. Il tempestivo intervento ha evitato danni a cose e persone.