Cantiere delle Marche. Nuovi partner e azionisti

La grande famiglia del Cantiere delle Marche si allarga con l’ingresso di nuovi partner. Cambia la struttura azionaria dell’azienda nata e sviluppata nel capoluogo e che ora punta a rafforzare la sua posizione. Una compagine azionaria per proseguire nel processo di crescita. I nuovi partner entrano nell’azienda con il 30% delle quote, acquisite in proporzioni diverse dagli azionisti esistenti, attraverso una società costituita appositamente: "Questa decisione rappresenta una tappa importante, riflette l’impegno e la volontà di Cantiere delle Marche di consolidare ulteriormente il nostro successo a lungo termine nel mercato della nautica di lusso – affermano Ennio Cecchini e Vasco Buonpensiere, co-fondatori e rispettivamente Presidente e CEO di Cantiere delle Marche – L’arrivo di questi nuovi partner estremamente qualificati ci rende orgogliosi, poiché riflette fiducia e apprezzamento per la storia di Cantiere delle Marche e per la sua capacità di adattarsi con successo a un mercato del lusso in continua evoluzione".

La nuova società azionaria che entra in Cantiere delle Marche è costituita da una famiglia di imprenditori italiani, rinomata a livello mondiale per l’approccio solido e di successo negli affari, e la Holding Carisma, la cui attività è la promozione e il sostegno alla crescita di aziende italiane ad alto potenziale: "Siamo orgogliosi di supportare il management di Cantiere delle Marche e Fil Bros nello sviluppo dell’azienda con tutta la nostra esperienza e know-how" afferma Giovanni Cagnoli, Presidente di Carisma, a cui si aggiungono le parole dell’azionista di maggioranza: "In realtà, non stavamo cercando nuovi partner, ma quando due entità di questo calibro hanno espresso interesse a diventare parte di Cantiere delle Marche, non abbiamo potuto fare a meno di considerare seriamente la loro proposta. Dopo solo pochi scambi di idee su possibili strategie e sinergie, è stato chiaro che questa nuova partnership sarebbe diventata un pilastro solido a sostegno della crescita e dello sviluppo del nostro cantiere nel mercato del lusso per molti anni a venire" conclude Tom Schröder che, tramite Fil Bros, è l’azionista di maggioranza di Cantiere delle Marche. Un cantiere nato nel 2010 e che in meno di tre lustri ha fatto passi da gigante.