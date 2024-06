Caretta Caretta, al via i rilasci

In collaborazione con l’associazione Cetacea di Riccione e i Traghettatori della Riviera del Conero, all’interno del progetto europeo "Ipa AdriaticNetCet", partono anche quest’anno i rilasci in mare delle tartarughe Caretta Caretta che sono state soccorse e curate e sono di nuovo pronte a vivere nella libertà del mare aperto. Al via lunedì con la prima liberazione, poi l’1, 8, 15, 22 e 29 luglio e ultima data il 2 settembre. Il programma prevede sempre la partenza dal porto di Numana attorno alle 16 e arrivo alla spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo dopo circa mezz’ora. Ad attendere tutti i partecipanti ci saranno i biologi della Fondazione Cetacea. Rientro previsto alle 18.