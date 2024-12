Case, barche e bici: una raffica di furti

Ladri ancora in azione a Marzocca, colpo sventato a Scapezzano. Non si placa l’ondata di furti che ormai da settimane sta investendo non solo la spiaggia di velluto ed il suo hinterland, ma anche comuni vicini. Non solo case, ma anche yacht, imprese, auto, portafogli e biciclette.

Nel pomeriggio di mercoledì hanno preso di mira due appartamenti vicino alla chiesa della frazione e per introdursi hanno utilizzato lo stesso modus operandi: hanno forzato la porta d’ingresso e una volta all’interno, si sono impossessati di quanto trovato a disposizione, il bottino è in corso di quantificazione da parte dei proprietari che hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri.

Nei giorni scorsi avevano ripulito un appartamento a Marina di Montemarciano e non paghi, avevano tentato un altro colpo ma hanno dovuto desistere a causa del rientro del proprietario. Prima ancora era toccato a due appartamenti in via Podesti dove ignoti si erano impossessati del contenuto della cassaforte aperta con il frullino.

Nelle settimane precedenti ignoti avevano messo a segno anche un colpo grosso ai danni di alcune aziende nel quartiere industriale di Casine di Ostra: le telecamere di videosorveglianza avevano sorpreso quattro persone a volto coperto, sui filmati stanno lavorando gli inquirenti nella speranza di poter dare al più presto un nome e un volto ai malviventi.

Quattro anche i malviventi che hanno rubato in sette imbarcazioni ormeggiate al porto di Senigallia. Hanno approfittato delle banchine in direzione del parcheggio, in modo da potersi agevolare la fuga. Un furto forse su commissione, perché i ladri si sono portati via solo materiale da pesca e motori fuori bordo per un valore di decine di migliaia di euro.

Non vengono risparmiate nemmeno le biciclette: se in estate i furti interessano qualsiasi tipo di bici, in queste ultime settimane i ladri sembrano prediligere le biciclette elettriche: l’ultima è stata rubata due giorni fa nel centro storico di Senigallia in pieno giorno, senza che nessuno notasse il ladro mentre si allontava.

Diversi anche i furti con destrezza che sono stati denunciati nelle ultime settimane, messi a segno ai danni di alcune persone che, in un momento di distrazione hanno appoggiato la borsa a poca distanza da loro.

Rubate anche due auto: una Fiat Punto è stata ritrovata 24 ore dopo il furo, l’ipotesi sollevata dagli inquirenti è che il mezzo potrebbe essere stato utilizzato dai ladri per darsi alla fuga dopo un furto.

Silvia Santarelli