Castelfidardo, Fdi sul caso scuola media:: "Mai cercato il dialogo"

"Il cantiere della scuola media è fermo da sei anni e adesso la colpa sarebbe della Regione". Ad affermarlo sono il consigliere regionale Marco Ausili e il capogruppo FdI comunale Marco Cingolani dopo le esternazioni del sindaco Roberto Ascani. "Il sindaco non ha mai cercato un dialogo con la Regione per ricevere un contributo, ma sulla scuola il problema è che la sua Amministrazione non è ormai riuscita a rispettare i termini di tempo per la procedura di finanziamento, bruciando così i tre milioni e mezzo di euro – continuano -. Un finanziamento Pnrr non è uguale a uno ministeriale Bei e per quanto riguarda Castelfidardo il termine ultimo per concludere l’appalto e poter sfruttare il finanziamento già erogato sarebbe ottobre 2025".