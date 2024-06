Castelfidardo ko, ma resta tutto aperto

ZENITH

2

CASTELFIDARDO

1

ZENITH : Brunelli, Bagni, Kouassi, Casini (31’ st Gonfiantini), Castiello, Mariani, Rosi (31’ st Moretti), Saccenti, Chiaramonti, Falteri, Lunghi (35’ st Mari). Panchina: Pellegrini, Bashkimi, Braccesi, Buscema, Dessi, Luka. All. Settesoldi

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (23’ st Nacciarriti), Imbriola, Fabiani, Fossi (19’ st Evangelisti), Miotto (35’ st Pedini), Braconi, Guella, Nanapere (9’ st Sidorenco). Panchina: Schirripa, De Meo, Marzuolo, Graciotti, Niccolini. All. Giuliodori

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco

Reti: 29’ pt Imbriola (aut.), 18’ st Chiaramonti (rig.), 36’ st Evangelisti

Note: espulso al 18’ st Imbriola per doppia ammonizione. Ammoniti Fabbri, Saccenti, Rosi e Casini.

Una sconfitta che non fa male quella patita ieri dal Castelfidardo a Prato. Allo stadio Lungobisenzio vince lo Zenith 2-1 la gara di andata della finale playoff di Eccellenza per la D. Prezioso il gol di Evangelisti nel finale, vista anche l’inferiorità numerica da parte della squadra di Giuliodori – seguita in Toscana da oltre duecento tifosi – per l’espulsione di Imbriola che sarà squalificato per la partita di ritorno in programma domenica al Mancini di Castelfidardo (mancherà anche Rotondo che ieri ha scontato la prima di tre giornate di squalifica dopo l’espulsione di otto giorni fa a Pomezia). In gara 2 ai fidardensi basterà vincere 1-0 per conquistare la promozione in D. I padroni di casa si rendono subito pericolosi con uno degli uomini più interessanti della formazione toscana, Kouassi, al 7’, che però sfiora la traversa. Dall’altra parte ci provano prima Fabbri e poi Braconi, ma con poco successo.

Poco prima della mezz’ora arriva il vantaggio dei padroni di casa. E’ sempre Kouassi a creare scompiglio nella difesa ospite con un cross al centro che Imbriola devia nella propria porta. I toscani si esaltano e Falteri, al 32’, da buona posizione manda di poco fuori. Nella ripresa la musica sembra non cambiare con Kouassi ancora pericoloso. Il Castelfidardo aumenta la pressione creando azioni pericolose con Imbriola, Cannoni e SIdorenco. Ma invece di trovare il pari i marchigiani subiscono il doppio svantaggio oltre a rimanere in inferiorità numerica. Imbriola, già ammonito, provoca un rigore per un fallo su Falteri. Secondo giallo e cartellino rosso, con Chiaramonti che dal dischetto non sbaglia. Il Castelfidardo però non demorde. Braconi di testa fallisce una buona occasione, poi gli ospiti rischiano grosso con il palo colpito dal solito Kouassi al 34’. Due minuti dopo arriva il gol dei fidardensi: Evangelisti al volo servito da Sidorenco riapre la sfida. Da registrare nel finale anche un gol annullato a Sidorenco per dubbia posizione di fuorigioco.