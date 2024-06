Castelfidardo, raid dei ladri di automobili: tre in una notte

A Castelfidardo torna l’incubo dei ladri di auto. L’altra sera è stato denunciato un vero e proprio raid in zona Sant’Agostino. Sono sparite due Audi e una Volkswagen parcheggiate di fronte alle abitazioni dei legittimi proprietari. Svegliandosi ieri mattina non le hanno più trovate. Anche questa volta indagano i carabinieri. Era la settimana di Pasqua quando fu segnalato un primo raid in città. Un fidardense segnalava il furto della propria auto, un’Audi A3, di fronte alla ex fabbrica Borsini. Svegliandosi per andare al lavoro non l’ha trovata parcheggiata sotto casa. La macchina, dopo la denuncia ai carabinieri, è stata trovata a Cerignola in provincia di Foggia. Qualche giorno prima un’Audi stesso modello vicino alle scuole Mazzini. A denunciarlo la proprietaria che allarmata è dovuta rivolgersi ai militari. Si pensa ci sia l’ombra della banda delle Audi appunto, ribattezzata così proprio dalle forze dell’ordine che negli ultimi anni hanno seguito colpi effettuati con destrezza in zona da parte di malviventi che si muovevano solo su quelle auto risultate poi rubate. Spesso sono state ritrovate abbandonate, anche in buono stato, in diverse parti d’Italia.