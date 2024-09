Castelli "sblocca" il restyling del Comune

Il palazzo comunale di Osimo sarà presto oggetto di restyling che attende dal sisma del 2016. Il Commissario straordinario per la Ricostruzione Guido Castelli, accompagnato dai tecnici, gli ingegneri Trovarelli e Paolini dell’Usr Marche, è stato ricevuto al suo interno ieri da sindaco, giunta e dai tecnici del Comune. "Dopo una visita approfondita al Palazzo comunale, è stata espressa la massima disponibilità da parte delle autorità competenti per la costruzione del nuovo Centro Operativo comunale e per la ristrutturazione dell’intero Palazzo che ancora dopo anni ha zone inaccessibili per inagibilità sismica compresa la torre comunale – dice il sindaco Francesco Pirani –. Questi progetti rappresentano un passo fondamentale per il rafforzamento delle infrastrutture della nostra città. Inoltre, entro la fine dell’anno, c’è la chiara volontà di finanziare tutte le richieste relative alla ricostruzione e al restauro delle chiese di San Biagio, della Misericordia e della chiesa del Cimitero. Un altro progetto di grande rilevanza sarà finalmente la ristrutturazione del teatro La Fenice. Un ringraziamento particolare va al commissario Castelli per la disponibilità dimostrata e per il sostegno concreto in questo processo di ricostruzione e rilancio della nostra città". Gilberta Giacchetti, presidente dell’Istituto Campana, polemizza: "Forse non tutti degli attuali assessori ricordano che l‘Istituto Campana i cui lavori per la messa a norma per i danni subiti dal sisma, iniziati a novembre 2023, sono stati finanziati dall’Ufficio speciale della ricostruzione con due finanziamenti superiori a 4 milioni di euro, unici fino ad ora finanziati ad Osimo. Mi sarei aspettata un invito all’incontro con il Commissario". Diversi gli altri interventi di cui Osimo ha bisogno: l’altro ieri gli ascensori del tiramisù erano fuori servizio. Tante le polemiche. Il Commissario al sisma 2016 Castelli ha detto: "La riparazione del Municipio e la realizzazione del COC sono due interventi strategici nell’ambito del percorso di ricostruzione e riparazione che stiamo compiendo ad Osimo e nell’intera regione Marche grazie all’apporto fattivo del presidente Acquaroli e di tutto l’Usr. Ringrazio il sindaco e la Giunta per un confronto che è avvenuto in un clima collaborativo e costruttivo. Inoltre, abbiamo fatto il punto su alcuni interventi riguardanti le chiese del Comune lesionate e il teatro". Poi l’invito: "Anche ad Osimo dobbiamo valorizzare quello spirito di squadra e quella voglia di rinascita che è premessa indispensabile per superare gli ostacoli e dare ulteriore corpo al cambio di passo nella ricostruzione che già abbiamo impresso".

Silvia Santini