C’è voglia di Popsophia. Via alle prenotazioni online. In due ore esauriti i posti

Fin da quando il festival ‘Popsophia’ è sbarcato ad Ancona il successo di pubblico è stato grande. Anche troppo, per così dire. Nel senso che la domanda di posti superava l’offerta. Così da quest’anno si è deciso di cambiare la sede della manifestazione, passando dalla Mole Vanvitelliana al più capiente Teatro delle Muse. La bella notizia è che da ieri è possibile prenotare i biglietti per assistere agli eventi in programma, ed evitare così quello che in passato è accaduto spesso: arrivare alla Mole e dover rinunciare allo spettacolo, o all’incontro, perché tutti i posti erano già occupati.

Per prenotarsi il sito di riferimento è https://popsophia.com/abracadabra-8-11-maggio-teatro-delle-muse-ancona/. Ed è subito sold out. Il teatro delle Muse regala un nuovo record di prenotazioni con ancora un tutto esaurito nonostante la disponibilità di posti più che triplicata rispetto alla Mole Vanvitelliana. In caso di eventuali cancellazioni e disdette verranno riassegnati dalla piattaforma alcuni posti disponibili per cui l’invito a chi non è riuscito a riservare il posto è di controllare periodicamente la disponibilità di eventuali biglietti che saranno disdetti prima della data. Ricordiamo a chi ha prenotato che il biglietto gratuito dà diritto all’ingresso fino a 15 minuti prima dell’inizio degli spettacoli. In caso di mancato check in entro quell’orario il biglietto verrà riassegnato ad eventuali spettatori presenti all’esterno.Gli interessati troveranno innanzitutto quattro riquadri relativi alle quattro giornate del festival (da giovedì 8 a domenica 11 maggio), in ognuno dei quali si può scegliere tra gli eventi del pomeriggio e quelli della sera. Seguono altri due riquadri, relativi a ‘La consulenza filosofica’ e ad ‘Ancona magica’. Infine c’è il riquadro della mostra ‘MEGA - L’arte nell’era digitale’, per la quale la prenotazione è obbligatoria. Da ricordare che l’ingresso agli eventi è gratuito. Tanti gli appuntamenti di notevole interesse, ma tre spiccano sugli altri, e quindi sono quelli in cui è più consigliabile prenotarsi con anticipo. Si tratta naturalmente degli ormai classici philoshow, momenti capaci di unire musica e filosofia. Tutti sono ideati e diretti da Lucrezia Ercoli, con la regia di Riccardo Minnucci. Venerdì 9 (ore 21.15) si potrà assistere a ‘Centro di gravità permanente - La musica esoterica di Franco Battiato’. Ospite speciale sarà Carlo Massarini, indimenticato ‘Mr. Fantasy’. Sabato 10 sarà la volta di ‘Realismo magico - Il cinema visionario da Federico Fellini a David Lynch’, che prevede l’intervento di Gennaro Carillo.

Raimondo Montesi