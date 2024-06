Centro cure palliative all’ospedale Salesi: donazione dei Lions

Il Lions Club Ancona La Mole di Ancona ha consegnato in Comune la somma di 3.450 euro da utilizzare per l’acquisto di arredi e altre necessità del Centro per la Terapia del Dolore e le Cure Palliative Pediatriche dell’ospedale Salesi di Ancona. A ricevere l’assegno è stato il dottor Simone Pizzi, direttore del Centro e presidente del Consiglio Comunale. Il denaro è stato raccolto grazie all’organizzazione dello spettacolo musicale ‘Ancona Insieme per una Carezza’, che si è tenuto alcuni mesi fa al Teatro Sperimentale e che è stato ricordato dall’ideatore Sabino Morra. Il Centro per la Terapia del Dolore e le Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale Salesi di Ancona è dedicato a bambini e adolescenti affetti da malattie rare e inguaribili e si occupa non solo del controllo dei sintomi, ma anche dei loro bisogni psicologici, relazionali, spirituali ed educativi. Il Centro si trova a Villa Maria.