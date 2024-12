Chef Beatrice Segoni, da Castelfidardo a Dubai: "Avevo dubbi, ora propongo il made in Marche"

Nata a Castelfidardo, la chef Beatrice Segoni ha iniziato la sua carriera nel mondo della ristorazione dopo essersi diplomata all’istituto Alberghiero, lavorando anche al fianco di grandi personalità, tra cui Gianfranco Vissani, che ha avuto un’influenza significativa sulla sua formazione.

"Ho avuto ristorante a Porto Recanati, poi ho lavorato a Firenze dove un giorno è passato un mio amico e mi ha fatto la proposta: andare a lavorare a Dubai. Di certo allettante – ha raccontato -. Mi hanno ospitato una settimana, è stato tutto una favola e ho detto sì, ci saremmo trasferiti sia io che mio marito. Il lockdown però ha fermato tutto nonostante le valige fossero già pronte. Il 6 settembre di quell’anno sono partita. Ho preso la direzione del ristorante Pierchic, unico in mezzo al mare a Dubai, posto favoloso che resta nel cuore di tutti quelli che ci passano. Propongo una cucina italiana pura perché non accettiamo compromessi, non mi adatto al luogo per far sì che la clientela venga più volentieri. Questo ci ha premiato perché il ristorante è sempre pieno".

Una terra straordinaria che oggi conosce Segoni come chef affermata sempre nel nome del made in Italy, anzi, del made in Marche: "Non rinuncerei mai a vivere in un posto simile oggi – continua -. Mi dicevano che le donne qui non sono apprezzate, non riescono a fare carriera. Non è vero, esiste la meritocrazia. Gli stipendi sono 5-6 volte quelli italiani, non si pagano tasse, l’assicurazione sanitaria la paga l’azienda e la sanità funziona. Qui tutto è sicuro e quindi si vive in tutt’altro modo. Quello che hanno fatto ha dell’incredibile: sì certo, non c’è la storia, è vero, ma tutto il resto compensa la mancanza".

Il cuore è rimasto qui: "Mi dispiace per l’Italia, per le mie Marche. Mi mancano. Collaboro con l’istituto alberghiero "Einstein-Nebbia" di Loreto che ci invia ragazzi in Erasmus. Una di loro, Linda Franchini, osimana, è rimasta qui. Molti non resistono per colpa della nostalgia, non siamo tutti uguali. Chi ce la fa poi resta perché si innamora di questo posto dove, come dicevo, c’è la possibilità di fare carriera perché se sei una persona motivata con ottime competenze si accorgono davvero di chi sei e ti valorizzano".