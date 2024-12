Chef Uliassi lancia il panettone 2024. Subito tutto esaurito

Il panettone dello chef Tre Stelle Michelin Mauro Uliassi diventa limited edition, ‘pochi ma buonissimi’. Lo chef ha voluto lanciare il suo dolce di Natale con un post sul profilo del ristorante: "Il panettone dell’Uliassi gang sta tornando con una produzione super limitata di panettoni classici. Grazie ad Alessandro Brigatti e Mattia Casabianca per la produzione, a Francesco Pompetti per l’aiuto e l’ospitalità". I panettoni, acquistabili on line, sono andati a ruba: già ieri pomeriggio, dallo start della vendita, risultavano sold out. Un vero successo per il panettone classico firmato Uliassi, un regalo alternativo che in molti hanno deciso di acquistare non appena è partita la vendita.

Prodotti in passato in versione special, sono un’eccellenza della spiaggia di velluto ormai da anni e la caccia ad accaparrarsi il dolce dello chef, sottolinea l’eccellenza di cui la spiaggia di velluto può fregiarsi. Non solo le Tre Stelle Michelin, in otto chilometri di lungomare, le stelle sono Cinque, perché a quelle di Mauro Uliassi si aggiungono le Due di Moreno Cedroni. Il primo panettone di chef Uliassi è datato 2021, e da lì, chef Mauro e la sua gang non si sono mai fermati e hanno continuato a lanciare il dolce di Natale, in versione special, mentre per quest’anno si è tornati alla versione classica. Una scelta gradita dai clienti che hanno preso d’assalto lo shop on line per accaparrarsi il panettone, ma bisognerà stare sull’attenti, perché nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove disponibilità. Quella del lancio dei prodotti di Natale da parte degli chef stellati è un’idea adottata anche da chef Moreno Cedroni, dove nello shop del suo sito web sono proposte, tutto l’anno specialità da acquistare tra sughi, marmellate e conserve di pesce.

s. s.