Chiavi della Gentilezza ai 48 nati del 2023

Oggi a Camerano a partire dalle 16 il paese accoglierà i 48 nuovi nati nel 2023 con la cerimonia di consegna della chiave della Gentilezza. L’evento si contestualizza all’interno della Giornata nazionale della Gentilezza ai nuovi nati calendarizzata proprio per oggi ma che può essere festeggiata dal 18 al 31 ed è intesa quale momento di accoglienza istituzionale nella comunità delle nuove generazioni che rappresentano il futuro della società civile. A seguire, sempre in piazza Roma, sono in programma due spettacoli di danza aerea a cura della scuola e compagnia di acrobatica aerea Revolé e un concerto dell’eclettica band Ten’s celebration group.