"Ci riprendiamo la nostra politica"

"Nessuno ha il diritto di imporre a chi la pensa diversamente di omologarsi. Una maggioranza è tale se prevalgono atteggiamenti di inclusione, sia nella conoscenza dei problemi sia nelle decisioni da prendere: tutto questo sino ad ora si è verificato forse nella forma, ma non nella sostanza, anche attraverso atteggiamenti di sinistra ideologica ed a volte atteggiamenti autoritari". Parole pronunciate ieri dall’ex consigliera di maggioranza Lorenza Santarelli, quota Mre, passata in minoranza dopo lo strappo sul caso Edison, che ha determinato anche la fuoriuscita dalla Giunta di Lorenzo Fiordelmondo dell’ex assessore repubblicano Loretta Fabrizi. Chiara Santarelli: "Ci riprendiamo la nostra libertà di azione politica". Netta la posizione di Per Jesi, a margine del Consiglio: "Autoritarismo: finisce il dogma della trasparenza e della partecipazione – la nota –. Gli ex ‘compagni’ di Fiordelmondo denunciano: mancata condivisione delle scelte ed imposizioni, ubbidienza e silenzi. Provengono dalla maggioranza le accuse più forti sui temi. Non una parola del sindaco sull’assessora Fabrizi nelle sue comunicazioni, ma solo su sollecito. Nervosismo e l’inizio di un declino, di una maggioranza che è maggioranza in Consiglio, ma che non lo è più in città".