Cimiteri, è caccia ai finanziamenti per gli interventi più importanti

Lavori in corso nei cimiteri ma la giunta Ghergo è a caccia di fondi per gli interventi più gravosi. "La nostra città conta 20 cimiteri diffusi nel territorio - spiega l’assessore Lorenzo Vergnetta –. Questi necessitano di manutenzione, ed è evidente che le criticità che oggi rileviamo derivano da mancate manutenzioni nel corso degli ultimi anni. Questa amministrazione come prima iniziativa ha avviato e portato a termine i lavori di adeguamento del blocco del cimitero di Santa Maria che era chiuso da anni. Parallelamente in questi mesi il Comune è stato oggetto di finanziamenti per 850mila euro destinati a interventi su alcuni cimiteri, per la parte preponderante destinata al cimitero di Santa Maria, ma anche per alcuni cimiteri minori. Per Santa Maria i lavori riguardano in modo preponderante la chiesa, il progetto è stato completato già da tempo e l’ente è in attesa del decreto di finanziamento dall’Usr. Per gli altri interventi, invece, è in corso di completamento la progettazione. Nel giro di qualche mese questi interventi inizieranno a vedere la luce. L’amministrazione – aggiunge Vergnetta - sta inoltre lavorando ad un piano di manutenzioni ordinarie per sanare le criticità minori così da rendere fruibili i cimiteri e dare decoro a queste strutture. In questi giorni è stato realizzato un intervento di messa in sicurezza delle scale principali di accesso del cimitero di Santa Maria, che però richiederebbero un intervento straordinario, particolarmente oneroso". Molti sono i lavori in corso d’opera ma molti altri dovranno partire.