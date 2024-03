Cinque cucitori a macchina nel settore abbigliamento

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 24/03/24. Numero Candidati: 5. Qualifica: cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento. Codice offerta 52134/4. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda di Filottrano, settore tessile abbigliamento, ricerca n. 5 cucitori/cucitrici, con esperienza. Conoscenze tecniche: macchine da cucire. Altri requisiti: conoscenza sufficiente della lingua italiana, patente b (automunito/a), disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali 8:00/12:00 - 14:00/18:00). Per candidarsi inviare il curriculum a: info@fashion-service-abbigliamento.it