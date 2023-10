"Città Gourmet di Senigallia: iniziative in via Carducci"

Il programma di destagionalizzazione prosegue anche grazie alle iniziative messe in campo dai privati e la spiaggia di velluto si trasforma sempre più in ‘Senigallia Città Gourmet’. Eventi utili ad accendere i riflettori sulla speciale accoglienza che il centro rivierasco è in grado di offrire ad ospiti italiani ed internazionali, una città pluristellata, grazie a due celebri chef: Mauro Uliassi, tre stelle Michelin, e Moreno Cedroni che di stelle ne ha due. Con cinque stelle, Senigallia s’impone per la più alta concentrazione di stelle Michelin in rapporto alla popolazione. A dimostrarlo è la presenza sempre più frequenti di chef noti al pubblico come Bruno Barbieri, che una settimana fa, in occasione di un suo tour nelle Marche, ha fatto tappa alla Gelateria Brunelli di via Carducci. Ed è proprio in via Carducci che l’11 ottobre, la pluripremiata pizza di Danila Ercole sarà la protagonista della serata organizzata dal Cavò Lieviti e Distillati: una ‘serata a quattro mani’ dove le eccellenze locali dello Champagne locale di Tregalli si sposeranno con la pizza di Danila Ercole farcita dall’estro di Niko Pizzimenti, chef del noto locale senigalliese Sepia by Niko. Dal 27 al 29 ottobre torna anche ‘Sapori d’Autunno’, la kermesse organizzata da Confartigianato che da tradizione apre il cartellone degli eventi invernali in attesa delle iniziative che saranno organizzate in vista del Natale.