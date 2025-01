Clementina lotta alla pari, ma vince l’Arena

CLEMENTINA

1

ARENA

3

Parziali: 22-25, 25-23, 23-25, 20-25

CLEMENTINA 2020: Belegni 13, Usberti, Barbolini 18, Malatesta 11, Calza 3, Tomasetig 14, Fabbo 2, Luciani 4, Casarin, Giuliani 1, Boari, Bastari, Sposetti 1 (L1), Pieralisi (L2). All. Moretti

SMAPIÙ CASTEL D’AZZANO: Naddeo 17, Sgarbossa 13, Cicolini 6, Negrini 3, Riccato 15, Murari 5, Balconati 1, Silotto, Akhigbe, Magri, Di Nucci(L1), Corra(L2). All. Zappaterra

Arbitri: Audone e Rossi

Solo applausi, ma non punti per la Clementina che esce sconfitta contro le venete dell’Arena. "Partita sfortunata" la etichetta la dirigenza marchigiana, contro un’Arena che dimostra di valere il posto in classifica che occupa. Ma i rammarichi non mancano nella squadra di Moretto che "lotta alla pari nei primi tre set, ma vuoi per la bravura delle avversarie, vuoi per la cronica mancanza di una giocatrice killer nei punti decisivi, si deve arrendere alle giocatrici venete.