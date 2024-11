Clochard e pestaggi a sangue. Clima teso al Campo Boario

Clochard e pestaggi a sangue, torna la paura al Campo Boario. Dopo l’ultimo episodio di sabato cresce la preoccupazione tra i residenti.

L’altro ieri mattina al solito materasso circondato di coperte è stata affiancata una sedia. A terra bottiglie vuote di vino e bevande ma ancora le macchie di sangue, ormai secco dell’aggressione avvenuta sabato pomeriggio tra due uomini alla presenza di una terza persona che brandiva un bastone o una mazza.

Poco più in là altri cartoni, probabile giaciglio notturno. La tettoia dell’area verde è ancora luogo di rifugio per chi non ha un tetto, una situazione monitorata dai servizi sociali, tramite Asp 9 e dal Comune.

L’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Samuele Animali ha spiegato: "Al momento abbiamo in carico una persona che risulta residente ad Ancona ed è seguita dai nostri servizi. Mangia in Caritas e presto dovrebbe entrare nella struttura Casa delle Genti. In questi casi verifichiamo quali sono i problemi e decidiamo se, come e quando è opportuno intervenire. Ad oggi abbiamo in carico una persona".