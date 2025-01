"Collegamento ferroviario tra Castelferretti e Sanzio"

"Il nostro obiettivo: scendi dal treno, prendi l’aereo, raggiungi la tua destinazione". Parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Viabilità Francesco Baldelli che, ieri mattina, ha convocato in Regione una riunione operativa assieme ai vertici territoriali di Rete ferroviaria italiana e il management dell’Ancona International Airport. Tra i presenti, ovviamente, l’amministratore delegato Alexander D’Orsogna.

Baldelli ha precisato che l’intenzione è quella di studiare "un investimento infrastrutturale" per collegare direttamente la stazione ferroviaria di Castelferretti con i due terminal, partenze e arrivi, dello scalo Raffaello Sanzio. "Una soluzione – ha spiegato l’assessore – in grado di garantire rapidità di accesso all’aeroporto, sicurezza, comodità e praticità". Perché Baldelli questa soluzione può portare valore e servizi al comparto dei trasporti, ma soprattutto ai tanti viaggiatori marchigiani, italiani e stranieri: "Sono i numeri che ce lo chiedono: 600mila passeggeri che hanno volato e sono atterrati nel 2024; 18 destinazioni e le altre che si aggiungeranno presto nel corso del 2025, meritano un’infrastruttura moderna capace di coniugare ferro e aria; otto operatori tra voli di linea e cargo. Tra la ferrovia adriatica e l’aeroporto mettiamo in pista un’opera funzionale alle esigenze delle persone che scelgono treno e aereo insieme, i mezzi più tecnologici e sostenibili che abbiamo", ha aggiunto l’assessore regionale, prima di chiudere il suo messaggio con un "al lavoro per far viaggiare e volare i marchigiani, i turisti e gli operatori economici che gravitano nella nostra regione".

Anche questo obiettivo, in qualche modo, tende a quell’intermodalità che è diventato cavallo di battaglia della Giunta regionale, nell’ottica di irrobustire le principali infrastrutture marchigiane e disegnarne uno sviluppo futuro. Non certo l’unico traguardo da raggiungere, anzi. Non più di due giorni fa, infatti, Baldelli aveva convocato nel suo assessorato un vertice per l’Ultimo Miglio, un’opera che ha definito "bandiera per Ancona e per il triangolo logistico delle Marche porto-aeroporto-interporto".

Sul fronte dei dati conseguiti dell’aeroporto l’anno scorso, invece, l’assessore Baldelli, qualche giorno fa, aveva rivendicato che il Sanzio, "per la prima volta dalla sua fondazione, con il presidente Francesco Acquaroli guadagna un margine operativo lordo positivo, ossia ‘guadagna’". E allora, dunque, un altro progetto che è pronto a decollare, per far muovere velocemente i passeggeri sull’asse tra ferrovia e cielo, andando a potenziare la connessione tra la stazione aeroportuale di Castelferretti e l’adiacente scalo dorico.

Giacomo Giampieri