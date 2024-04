Come rendere le discoteche meno pericolose

Droga, alcol e risse in discoteche e locali notturni. Questi luoghi sono veramente adatti ai giovani? Ciò che accade nelle discoteche, soprattutto di recente, non è certo un fatto che deve lasciare indifferenti. Di fronte ai pericoli nessun genitore si può sentire tranquillo di lasciare andare il proprio figlio in luoghi in cui accadono certi episodi. I locali notturni consentono l’accesso a ragazzi dai sedici anni in su, ma bisogna chiedersi: ragazzi ancora così giovani hanno la maturità e la responsabilità necessaria per cavarsela? Non sono per niente rari purtroppo episodi di violenze sessuali su giovani ragazze, anche riprese con il cellulare e postate sui social. Altrettanto frequente è la droga nei drink. Mai abbandonare il bicchiere in giro, potresti trovarci sostanze stupefacenti. Per non parlare poi dello spray al peperoncino, un "vinci risse" molto comune e amato dai giovani, che è stato anche la causa della strage avvenuta nella discoteca di Corinaldo nel 2018. E Corinaldo, purtroppo, è solo uno dei molti casi di incidenti avvenuti nelle discoteche. Un esempio è l’episodio del fiorentino Niccolò Ciatti, morto per percosse fuori da una discoteca durante una rissa nata per difendere la propria ragazza. Oppure il giovane Willy Monteiro Duarte, 21 anni, massacrato con calci e pugni fino all’emorragia cerebrale. Per fare fronte a tali problemi si è pensato a delle discoteche solo per minorenni, senza vendita di alcol e che prevedono una chiusura a mezzanotte o all’una con serate dedicate ai più piccoli: l’età minima si abbasserebbe a 14 anni. Quest’ultime dovranno essere ancora più sicure, senza che vi sia la possibilità di correre alcun tipo di pericolo, facendo stare tranquilli i genitori. Dunque come si può fare per evitare 32 morti al mese in discoteca? Avvisare la sicurezza se ci si sente in pericolo, non fare commenti su altre persone per evitare risse; un altro consiglio è di non perdere mai di vista il drink e di tenerlo sempre in mano e se si vede qualcuno in pericolo, chiedere aiuto, potresti salvargli la vita. Emma Bianconi e Bianca Marzioni, classe 3BOS