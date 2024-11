"Comunità energetiche, un modello in Europa"

"Le comunità energetiche rinnovabili di Falconara diventano un modello da far conoscere a livello europeo". Ne ha dato notizia, ieri, il Comune. "La Regione ha infatti scelto l’esperienza delle Cer di Castelferretti e Palombina Vecchia nell’ambito del progetto Express, con la possibilità che tale esperienza venga conosciuta e diffusa a livello europeo attraverso i canali di comunicazione del programma Interreg Europe – hanno proseguito dal Castello –. La Regione Marche partecipa infatti in qualità di partner al progetto Express-Regioni europee che promuovono l’autosufficienza energetica da fonti rinnovabili, finanziato dal programma Interreg Europe, attraverso il Settore-Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere in virtù delle specifiche competenze assegnatele in materia di fonti energetiche ed edilizia sostenibile". Nel dettaglio, le attività sono state avviate il primo marzo 2023 e si concluderanno il 28 febbraio 2027. Il mese scorso gli uffici comunali sono stati contattati da quelli della Regione, che hanno inserito i dati delle comunità falconaresi tra gli esempi marchigiani, proprio all’interno del progetto europeo. Gli obiettivi del progetto Express sono aumentare la quota di energia rinnovabile, l’autosufficienza nelle regioni partecipanti e migliorare le strategie regionali per considerare meglio il nuovo ambiente operativo del settore energetico e consentire una rapida transizione verso l’energia rinnovabile prodotta localmente per il riscaldamento, l’elettricità e i trasporti. Soddisfazione per il sindaco Stefania Signorini: "Sono orgogliosa che questo progetto sia valorizzato dalle Regione a livello europeo – ha detto –. A inizio 2023 ho voluto intraprendere un percorso virtuoso, che coniuga autoconsumo energetico, abbattimento delle emissioni e condivisione con i cittadini. È un progetto in cui ho creduto sin dall’inizio, anche quando eravamo pionieri in questo campo. Determinazione e impegno portano a risultati importanti".