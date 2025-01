Concerti a lume di candela, ecco un omaggio ai Coldplay

Un gradito ritorno all’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. E’ quello del pianista Roberto Franca, scelto per il nuovo appuntamento con "Candlelight", i concerti a lume di candela che tanto successo riscuotono ogni volta che vengono proposti. Domenica (ore 21.30) Franca sarà protagonista di un omaggio ai Coldplay, una delle band rock più popolari dell’ultimo quarto di secolo (l’album che li lanciò, ‘Parachutes’, è del 2000). Il programma, non definitivo, prevede l’esecuzione dei brani ‘Paradise’, ‘Trouble’, ‘The Scientist’, ‘Fix You’, ‘A sky full of stars’, ‘Clocks’, ‘Something just like this’, ‘Yellow’, ‘Viva la Vida’ e ‘Speed of sound’. Sarà dunque l’occasione per riascoltare alcuni dei brani più amati del gruppo in versione per solo pianoforte. Dopo la sua prima esperienza nel capoluogo marchigiano Roberto Franca ha dichiarato che ‘suonare alla Mole Vanvitelliana è stata un’esperienza indescrivibile’, ed ha ringraziato ‘il bellissimo pubblico di Ancona’. Il concerto avrà una durata di circa 65 minuti e le porte dell’auditorium apriranno mezz’ora prima dell’inizio. Si raccomanda la massima puntualità, poiché non saranno consentiti ritardi. E’ anche questo un modo per non rovinare l’atmosfera che si crea in occasione dei concerti ‘Candlelight’. Biglietti a 27 euro (zona C) e 32 euro (zona B). Esauriti quelli della zona A (39 euro).