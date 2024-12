"Concerti Candlelight", il pianista. Franca per un omaggio a Einaudi

Tutto il fascino della musica a lume di candela torna ad Ancona. E lo fa in un luogo già di per sè magico come la Mole Vanvitelliana.

Questa sera (ore 21.30) l’Auditorium ‘Orfeo Tamburi’ ospiterà uno dei ‘Concerti Candlelight’, che tanto successo riscuotono in tutta Italia, in quanto rappresentano un’esperienza musicale e multi-sensoriale decisamente speciale. Illuminati dalla luce confortante delle candele, i presenti avranno occasione di ascoltare la pianista Roberto Franca, alle prese con alcuni dei brani più noti di un compositore amatissimo dal pubblico: Ludovico Einaudi.

Il programma, che potrebbe subire delle variazioni, comprende ‘I giorni’, ‘Le onde’, ‘Primavera’, ‘Elegy for the Arctic’, ‘In un’altra vita’, ‘Nuvole bianche’, ‘Una mattina’, ‘Divenire’ e ‘Fly’. Ludovico Maria Enrico Einaudi, compositore e pianista, si è formato al Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano, avendo come docente Luciano Berio nei primi anni Ottanta. Ha iniziato la sua carriera come compositore classico, incorporando successivamente altri stili e generi, tra cui pop, rock, world music e musica popolare.

La particolarità del concerto richiede anche certi ‘requisiti’. Le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento, e non saranno consentiti ritardi. L’età minima per partecipare è di 8 anni. I minori di 16 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.