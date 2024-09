Concerto a lume di candela con le musiche dei film. Morricone protagonista

Alla Domus Stella Maris di Ancona, in via Colle Ameno, si rinnova la magia dei concerti a lume di candela. La rassegna itinerante ‘Candlelight Open Air’ questa sera (ore 22) fa tappa in uno dei luoghi più panoramici della periferia cittadina, per rinnovare un’esperienza musicale e multisensoriale capace di conquistare ogni tipo di pubblico. Non a caso i biglietti per il settore C (27 euro) sono esauriti da tempo (restano quelli del settore B, 32 euro, e del settore A, 39 euro). Il pianista Roberto Franca interpreterà alcune colonne sonore di celebri film, soffermandosi in particolare su Ennio Morricone (‘C’era una volta il west’, ‘Amapola’, ‘Ultima diligenza di Red Rock’, ‘Gabriel’s oboe’, ‘Cinema Paradiso Love Theme’, ‘La febbre dell’oro’, ‘La califfa’ e ‘Rabbia e tarantella’). Ma non mancheranno brani di Nino Rota (‘Amarcord’, ‘La dolce vita’, ‘Il padrino’), Nicola Piovani (‘La vita è bella’) e altri.