Concerto di Capodanno. Da Noemi a Nek e Alex Britti. Ultime ore per decidere

Comunque vada sarà un successo. Ancona si prepara a ballare e a cantare i brani di un interprete di grido nella notte più lunga. Nella starting list degli ospiti del concerto di Capodanno in piazza Pertini (quest’anno la giunta comunale ha deciso di spostare l’evento di san Silvestro in quel contenitore cittadino rispetto all’anno scorso quando lo show era stato in piazza Cavour) figurano artisti di fama nazionale e anche più, quasi praticamente tutti con almeno un’esperienza sanremese. Da Noemi ad Arisa, da Alex Britti a Marco Masini, da Gaia (già in ballo fino all’ultimo per il concerto della Festa del Mare 2024 il 31 agosto scorso, poi la scelta ricadde su Raf) a i Boomdabash, Nek e anche Daniele Silvestri. Una rosa di nomi ‘eccellenti’ da cui uscirà la star che la sera/notte del 31 dicembre prossimo salirà sul palco di Ancona per trascorrere il capodanno con gli anconetani e i visitatori.

L’amministrazione comunale, a partire dall’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, sta lavorando da mesi allo spettacolo di fine d’anno, con particolare attenzione sullo special guest della serata. Un anno fa gli Ex Otago avevano riscosso un buon successo, ma a livello di nomi l’edizione 2024-25 sembra salire sensibilmente in alto. Adesso però Palazzo del Popolo ha fretta di chiudere con la firma sul contratto per regalare la stella dello spettacolo, ecco perché tra oggi e domani al massimo è attesa l’ufficializzazione dell’artista tra uno dei nomi che il Carlino pubblica oggi. In situazioni come questa le cose possono cambiare da un giorno all’altro (impegni pregressi, tempi, budget e onorari), è possibile anche l’inserimento di altri nomi dell’ultima ora, ma stando a quelle che sono le informazioni in nostro possesso, la rosa dei papabili si sarebbe ristretta a quella lista, comunque favolosa per una realtà come Ancona. Nei giorni scorsi sono stati fatti degli altri nomi, ma alla fine uno di questi verrà scelto. Non sarà solo un concerto lo spettacolo di Capodanno, come gli anni scorsi del resto, prevista quasi certamente la presenza di altri artisti, tra cui un comico come lo scorso anno toccò a Max Giusti. Non trova conferma il nome fatto nei giorni scorsi, quello dell’attore Christian De Sica.

Da capire adesso, al netto di chi sarà l’artista scritturato, il costo della sua esibizione e dello spettacolo di Capodanno nel suo complesso, e da dove l’amministrazione comunale tirerà fuori le risorse da investire. Entro novembre, in attesa del bilancio di previsione a fine dicembre, è prevista una variazione di bilancio.

p.cu.