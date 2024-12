"Contro la Fermana una gara difficile"

Fame di punti sotto l’Albero sia per la Fermana che per il Castelfidardo. I primi, penultimi, sono a caccia della prima vittoria in campionato casalinga. I fidardensi invece a caccia del riscatto dopo la sconfitta interna contro l’Ancona.

"Ci aspetta un match difficile, contro una squadra che vorrà fare punti - le parole di Caprari, attaccante dei fidardensi -. Ma anche noi abbiamo questo obiettivo". Ancora di più dopo la beffa di domenica in casa contro l’Ancona che ha interrotto la serie di vittorie di fila che durava per il Castelfidardo da tre turni.

"E stata una bella partita, difficile. È vero che siamo usciti sconfitti. La prestazione non è mancata, ma non è bastato. Sicuramente ci sono cose da migliorare. In settimana abbiamo visto dove abbiamo sbagliato e abbiamo lavorato proprio su questi aspetti".

Intanto buone notizie dall’infermeria per mister Giuliodori. Lorenzo Braconi ha recuperato dalla botta di domenica nella partita contro l’Ancona che l’ha fatto uscire anzitempo a metà ripresa.

Braconi mercoledì ha fatto differenziato, mentre giovedì ha ripreso a lavorare con il gruppo. E quindi domani dovrebbe essere a disposizione di mister Giuliodori.

Buone notizie anche per Wilson Guella. Il centrocampista dei fidardensi dopo quasi due settimane di ricovero è stato dimesso giovedì dal reparto di cardiologia di Torrette dopo il piccolo malore che lo aveva colpito in allenamento.

Adesso per Guella è il momento del riposo. Il centrocampista dei fidardensi è volato in Francia dalla famiglia.

Sarà Gianluca Cipriano di Torino il direttore di gara di Fermana-Castelfidardo in programma domani alle ore 14:30 al Recchioni di Fermo, ultima giornata del girone di andata del girone F di D. Assistenti Gianmarco Cocciolone di L’Aquila e Steven Terrenzi di Pescara.

Biglietti. Si chiuderà stasera alle ore 19 la vendita dei tagliandi per il settore ospiti per la partita di domani al Recchioni di Fermo (ore 14:30).

I biglietti si potranno acquistare online (sul circuito Vivaticket al seguente link https://www.vivaticket.com/it/ticket/fermana-castelfidardo/257296) o nei punti vendita VivaTicket.

Prezzo unico del biglietto euro 12 più diritti di prevendita. Il botteghino dello stadio per i tifosi ospiti sarà chiuso domani, giorno della gara.