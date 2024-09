Corinaldese, è allarme per i cinghiali

Cinghiali sulla Corinaldese, è allarme per gli automobilisti. L’ultimo è stato trovato due giorni fa senza vita al bordo della provinciale. Secondo alcuni testimoni l’esemplare investito farebbe parte di un gruppo di cinghiali che attraversa un tratto della provinciale Corinaldese ogni sera, tanto che sui social è stato messo un invito per automobilisti e motociclisti a moderare la velocità: "Quasi tutte notte quella strada causando incidenti. Vi chiedo di moderare la velocità, specialmente con moto e ciclomotori. La settimana scorsa un signore con una bici elettrica è stato letteralmente falciato da uno di questi bestioni" - si legge nel post pubblicato sul gruppo Facebook ‘Sei di Senigallia se’ – In alcuni tratti della Corinalese, , i segnali stradali invitano alla prudenza gli automobilisti, segnalando il possibile attraversamento di cervi, che negli ultimi anni sembrano essere stati sostituiti proprio dai cinghiali. Nei giorni scorsi un esemplare è stato visto a ridosso della complanare e anche lì, come sulla Corinaldese non è la prima volta che degli automobilisti si trovano di fronte un gruppo di cinghiali. Fortunatamente sono rari i casi in cui esemplari sono stati visti vicino alle abitazioni, era accaduto un paio di anni fa quando un cinghiale era solito passeggiare di notte tra via Marche e viale Anita Garibaldi.