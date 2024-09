“Corri per Leo“ Sport e generosità: "Una domenica di sana socialità"

Siete pronti a dimostrare quanto è ancora vivo l’affetto per Leo? E allora infilate le scarpe da ginnastioca e andate al percorso verde di Pian di Massiano dove oggi è in programma la quinta edizione della “Corri per Leo“, manifestazione podistica ideata e organizzata in memoria

di Leonardo Cenci, fondatore di Avanti Tutta. "L’evento - spiega Federico Cenci, presidente della Fondazione Avanti Tutta - è un’occasione per dimostrare quanto vogliamo bene a Leonardo. Lo facciamo nel posto che amava di più di tutti, il percorso verde e attraverso la corsa e in generale l’attività motoria che tanto lo appassionavano. Speriamo di poter accogliere tanti podisti e persone comuni per celebrare al meglio il ricordo di Leo e trascorrere questa domenica mattina all’insegna di una sana socialità".

L’appuntamento per i podisti in gara è alle 8 nell’area velodromo con la partenza prevista intorno alle 9.30. La passeggiata prenderà il via subito dopo l’evento competitivo. Sono infatti due i percorsi: uno competitivo da 9,3 chilometri che avrà come riferimento l’area del

velodromo, aperto ai podisti in regola con il tesseramento Fidal (e altri enti di

promozione) e uno non competitivo (passeggiata) da poco più di due chilometri, al quale potranno prendere parte tutti i cittadini che vorranno dedicare un po’ del loro tempo al proprio benessere e al ricordo di un campione di vita e di sport. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Atletica Avis Perugia. Gode del patrocinio di istituzioni importanti come l’Università degli studi e Fidal e può contare sull’appoggio di molte aziende che hanno sempre nel cuore il “guerriero“.