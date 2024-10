Cosma Vela, oggi al Passetto l’avversario sarà Lazio Nuoto

La Cosma Vela Ancona torna in acqua oggi pomeriggio alle 15.30 per il secondo turno del campionato nazionale di pallanuoto femminile di serie A1, alla piscina del Passetto le doriche affrontano la Lazio, sempre a porte chiuse ma in diretta streaming. Sabato scorso le ragazze di coach Milko Pace sono uscite sconfitte dal primo confronto stagionale di campionato contro le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania, stessa cosa è accaduta alla Lazio Nuoto, costola della polisportiva Lazio che vanta anche la squadra di calcio in serie A, che ha perso il confronto con il Bogliasco. Cosma Vela e Lazio, tra l’altro, sono le due formazioni neopromosse, salite entrambe dai playoff di serie A2 dello scorso anno. Chiaro che le anconetane dovranno cercare di approfittare di questo turno interno per provare a raccogliere i primi punti di questa stagione, anche se giocare senza pubblico non le agevolerà molto nel compito. Il primo confronto con l’Orizzonte è servito alle doriche per mettere a punto l’appuntamento odierno: "La squadra sta abbastanza bene, abbiamo lavorato in modo molto positivo in questi giorni – spiega coach Milko Pace – e se non ci saranno novità dell’ultimo momento dovremmo essere per la prima volta al completo. Affronteremo in casa una delle poche partite alla nostra portata di questo campionato e vogliamo farlo nel miglior modo possibile, vorrei che questa tensione che si percepisce prima di questo confronto avesse un riscontro positivo. Dovremo fare una buona partita soprattutto in difesa, le nostre avversarie rispetto allo scorso anno hanno cambiato qualcosa".