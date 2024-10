Cricket sfrattato da Varano:: "Inaccettabile"

Campo sportivo di Varano, la Federazione italiana Cricket risponde alle affermazioni dell’assessore agli impianti sportivi Daniele Berardinelli che in commissione l’altro in giorno ha messo in dubbio la bontà del bando siglato nel 2023: "Il campo da cricket di Varano è stato concesso a seguito di un regolare bando pubblico in cui il nostro unico interlocutore è stato il Comune di Ancona _ spiega il presidente della federazione italiana, Fabio Marabini _. L’impianto risultava abbandonato da anni, ma il bando è stato comunque fatto per facilitare chi avesse in animo il suo recupero funzionale. Non possiamo sapere il motivo per cui l’assessore dica di essere all’oscuro dell’utilizzo degli impianti del proprio assessorato. La Federazione ha avuto sempre come interlocutore il comune di Ancona ed i suoi uffici. A settembre la SSC Ancona, senza consultarci come concessionario dell’area, ha fatto un sopralluogo dell’impianto, ora convertito al cricket; poco male. Poi però, ci viene comunicato che si avanza l’ipotesi di trasformarlo in campo di allenamento per la squadra di calcio". Il bando è datato 2023 con scadenza nel marzo 2026. Il movimento del cricket ad Ancona riguarda centinaia di atleti. Ora, l’interesse della SSC Ancona potrebbe spingere l’amministrazione a concederle l’impianto: "Il Comune e la società hanno proposto di spostarci al campo di baseball di Brecce Bianche che però è in stato di abbandono da anni _ rincara la dose Danilo Burattini, delegato delle Marche della federazione cricket _. Così com’era al tempo il campo di Varano, su cui abbiamo speso tanti soldi e messo tanto lavoro e fatica per trasformarlo com’è oggi. Siamo aperti al dialogo col Comune, ma sarebbe ingiusto spingerci fuori senza una soluzione immediata".