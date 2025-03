Crolla il controsoffito nei bagni della stazione

Dopo la denuncia di alcuni lettori, con tanto d’invito al sindaco a sollecitare Rfi, venerdì mattina alla stazione di Senigallia si è sfiorata la tragedia. Il controsoffitto di uno dei bagni della stazione è crollato, investendo completamente i servizi: fortunatamente al momento dell’accaduto non c’era nessuno. A corredo del video postato sul gruppo Facebook ‘Sei di Senigallia se…’, la denuncia di un cittadino: "Ho fatto di tutto in questi ultimi cinque anni: ho interpellato il Comune, mi sono interfacciato con Rfi denunciando la situazione in cui versa la stazione: niente! Ecco, questa e`l’ultima ciliegina sulla torta – si legge nel post - La stazione èridotta, ormai, a un cumulo di macerie paragonabile al vecchio cinema ‘Politeama Rossini’ di gloriosa memoria. Manca l’ascensore, l’acqua meteorica filtra in ogni dove e sfonda i soffitti, la medesima che scorre lungo i cavi scoperti della corrente, pezzi d’intonaco attratti dalla forza di gravità che si schiantano al suolo, sbarre di metallo che si staccano dagli infissi eccetera. Potrei continuare all’infinito, ma non voglio annoiare nessuno. Però una cosa la devo dire, poi mi taccio: qualcuno si vuol prendere le sue responsabilità si o no? Dobbiamo aspettare, come al solito, che ci scappi il... Meglio non dire nulla". Una denuncia pesante che arriva dopo tante altre richieste d’intervento per cercare di migliorare lo stato in cui versa la stazione. "Sbandierano ovunque il treno per la Germania – uno dei commenti sui social – ma non si rendono conto che il biglietto da vista è la stazione. Una cosa indecente, da anni, ma con il passare del tempo, senza interventi la situazione non migliora". A versare in stato di degrado sono anche diverse attrezzature come evidenziato alcuni giorni fa dal Carlino: dalla macchina per obliterare i biglietti completamente ossidata, a quello che resta di un telefono a gettoni, passando per i cestini della spazzatura fino al sottopasso. La stazione ferroviaria necessita da tempo di una vera e propria ristrutturazione anche alla luce del fatto che è posizionata alle spalle della Rocca Roveresca, il monumento più imponente e tra i più importanti della città. Non solo estetica, ma anche sicurezza: a mostrare i danni delle infiltrazioni a ridosso dei bagni pubblici era stato qualche settimana fa anche un nostro lettore che chiedeva un intervento in tempi brevi. L’auspicio è che l’accaduto scuota Rfi ad intervenire.