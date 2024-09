Cultura in lutto. E’ morto. Dino Rossetti

Si è spento Dino Rossetti, pilastro del teatro senigalliese. Aveva 78 anni.

Ieri alle 11 è stata aperta la camera ardente nella casa funeraria di via dell’Artigianato e oggi alle 15, presso Santa Maria della Neve – Portone, saranno celebrati i funerali, un ultimo viaggio davanti a quel teatro che ha tanto amato.

A ricordarlo, è stata la compagnia del teatro Portone con un post nella pagina social del teatro: "Il teatro parla di te, ci sono angoli che portano e porteranno per sempre la tua firma con soluzioni geniali che realizzavi per rendere più comodo l’utilizzo delle luci, l’apertura e la chiusura del sipario, la sistemazione di tutto il materiale con ordine in magazzino… il tuo arrivo in teatro ci incuteva sempre timore perché per far capire chi comandava davi un urlo che rimbombava in tutta la sala, poi accendevi la luce in regia, subito dopo la sigaretta e diventavi il re degli effetti luce e audio. Alla fine ci venivi incontro e con gli occhi che ridevano dicevi ‘Bravi, bravi’".

Lutto anche a Cesano per la morte di Giorgio Pesaresi, 82enne cesanense doc, amato da tutta la comunità della frazione. Ieri è stata aperta la camera ardente presso la Casa Funeraria di via Cellini. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di Cesano. Due mesi fa, a causa di una grave malattia, era deceduto il figlio Davide, atleta delle Fiamme Azzurre, aveva 51 anni.