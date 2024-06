Cultura, un’estate a ostacoli. L’assessore adesso sbotta:: "Che caos quello spettacolo"

Lo spettacolo dedicato alla liberazione di Ancona, esattamente 80 anni fa oggi, organizzato dall’associazione MALTE, diventa un caso. A meno di 24 ore dall’evento "Korpus Polski" portato in scena da Andrea Caimmi, la scelta definitiva della location è l’Home Theatre di via Goito. La scelta del sito per lo spettacolo indicata da MALTE nel bando delle Manifestazioni d’Interesse, emanato dall’assessorato alla Cultura, era piazza san Francesco. In realtà in quel sito sembra ci fossero una serie di limiti tecnici: dall’allaccio della luce alle sedie per il pubblico passando quanto meno per una pedana. A quel punto via all’interlocuzione con i responsabili dell’assessorato che ha proposto la Corte della Mole; soluzione che poi è stata dichiarata, dallo stesso ufficio comunale, inutilizzabile. Impossibile, dunque, che lo spettacolo potesse svolgersi alla Mole: "Monteremo il palco domattina (oggi, giorno fissato in calendario per ‘Korpus Polski’) – ha detto ieri il sindaco – ma non conosco la programmazione e tutto il resto". Vista la quasi totale mancanza organizzativa in quei siti, MALTE si è rivolta all’Home Theatre di via Goito che però è uno spazio domestico molto limitato e potrà eventualmente ospitare un pubblico di appena 50 unità, molte meno di quante ne sarebbero potute entrare altrove. Durissimo l’attacco dell’assessore alla cultura Bertini: "Le date relative all’associazione MALTE sono ancora in divenire. Da due mesi scrive e telefona alla Direzione Cultura cambiando continuamente date e location. Lo spettacolo in questione era stato localizzato in piazza San Francesco per il 26 giugno. Il 19 MALTE ci ha comunicato la variazione della sede, individuando il cortile della Mole. Non è mai stato effettuato il sopralluogo in questo spazio, né sono intercorsi colloqui con il responsabile tecnico per la messa a terra dell’evento".