Cupramontana, un taglio del nastro per il futuro

Una nuova attività commerciale è stata inaugurata domenica scorsa nel cuore di Cupramontana, capitale del Verdicchio. "Si tratta di un segnale importante per la comunità protesa a crescere e migliorarsi – commenta a caldo il sindaco di Cupramontana Enrico Giampieri -. Per questo ho voluto essere presente al taglio del nastro. Tantissimi auguri e un grazie all’ottica Cecilia da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale per questa nuova sfida". Un segnale di intraprendenza e buon auspicio in una piccola e laboriosa comunità.