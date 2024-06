Da Fabriano a Cerignola per la droga. Arrestati mentre tornano a casa

Da Fabriano a Cerignola per fare scorta di droga. La trasferta è finita male per due fabrianesi di 50 e 40 anni, operaio il primo e disoccupato il secondo. Ieri mattina, poco prima dell’ora di pranzo, sono stati fermati dai carabinieri in Puglia, in auto, e trovati con tre etti di cocaina nascosti in una intercapedine del veicolo. Verosimilmente avevano appena fatto la scorta di droga e imboccato la strada del ritorno nelle Marche ma i militari li hanno fermati durante un posto di blocco. I due non avevano nessun motivo per trovarsi a Cerignola e hanno provato a farfugliare qualcosa ma ai carabinieri è sembrato subito chiaro che nascondessero qualcosa. Così sono stati perquisiti e la stessa cosa è stata fatta al veicolo. Al suo interno avevano nascosto la cocaina. Quando hanno visto che gli si metteva male avrebbero provato a corrompere i militari, allungando loro una banconota ma i carabinieri hanno respinto subito il denaro procedendo all’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e tentata corruzione. Sono stati portati in carcere a Foggia. L’auto e la droga sono state sequestrate. Oggi è prevista l’udienza di convalida al tribunale di Foggia. I due arrestati hanno contattato il loro avvocato di fiducia, Ruggero Benvenuto, che ieri è partito per la Puglia, per arrivare in tempo per la convalida di questa mattina. Il 50enne avrebbe già dei precedenti specifici. Non è escluso che fosse tenuto sotto controllo negli spostamenti e come è stato individuato a Cerignola questo ha insospettito i carabinieri. E’ probabile anche che ci sia stata una soffiata.

ma. ver.