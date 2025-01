Da tre generazioni a Ostra: "La nostra edicola viva dal 1912. Ora è impresa storica italiana"

L’edicola di Ostra nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, i fratelli Barchiesi commentano: "Passione e innovazione, i segreti per tenere in vita l’impresa di famiglia". È stato ufficializzato dalle Unioni della Camere di Commercio di Italia che l’edicola cartolibreria la Barchiesi Giancarlo, Paolo & C. di Ostra è ufficialmente iscritta nel Registro delle Imprese Storiche Italiane. Tutto è iniziato nel luglio del 1912 quando Fermigliano Barchiesi (1896-1939), "garzone" presso il Caffè del Teatro di Ostra, a 16 anni decise di mettersi in proprio ed intraprese una specie di commercio ambulante. All’inizio la sua attività affiancò quella di ragazzo tutto fare nel "salotto cittadino". Acquistò una vetrina da banco per l’esposizione e la vendita di "spaccio di cartoline e carta da lettere sotto il porticato comunale", investendovi un capitale iniziale di 10 lire.

Quello dei fratelli Barchiesi è un negozio d’altri tempi che non ha perso i colori e gli odori delle botteghe di una volta: "Siamo un po’ come un monumento – spiegano i fratelli Barchiesi – capita che i turisti, una volta dentro il negozio, ci chiedono di poterlo fotografare e sono molto incuriositi di tutto quello che trovano all’interno, tanti prodotti diversificati nello stesso negozio". Un punto di riferimento per gli abitanti di Ostra, ma anche per chiunque si trova nel cuore del borgo e necessita di un’informazione: "Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – affermano – per noi che portiamo avanti con passione questo lavoro, è davvero importante, anche se quello che più conta è che non ci annoiamo e continuiamo a fare il nostro lavoro con amore e passione come fosse il primo giorno". Nonno Fermigliano prima, papà Aldo nel 1950 e dal 1978, dopo la terza media, Giancarlo decise di lavorare nell’impresa di famiglia, mentre il fratello Paolo inizio nel 1983, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere. A dare una mano ai due fratelli, c’è anche Anna, la moglie di Giancarlo, mentre le due figlie della coppia sono iscritte all’università: "Per loro il futuro credo sia altrove – afferma Giancarlo – una studia Medicina, l’altra Farmacia e sono molto orgoglioso di questo. Sono comunque sempre pronte a darci una mano quando abbiamo necessità". Edicola, tabaccheria, ma anche ricevitoria, cartoleria, articoli da regalo: "La passione, ma anche i servizi che offriamo ai nostri clienti, come la consegna porta a porta, ci hanno sicuramente aiutato in questo momento storico in cui l’editoria è in difficoltà – proseguono – ma anche la possibilità di trovare nella nostra attività tipologie diverse di prodotti ed inoltre, ci adattiamo anche alla stagione e alle festività (Natale, Pasqua, Carnevale, Halloween), ma siamo anche molto attenti alle richieste dei nostri clienti".

Il servizio di consegna dei giornali porta a porta è ormai una rarità: alla consegna insieme ai fratelli Barchiesi ha partecipato anche Teo Mammucari durante la puntata del programma ‘Lo spaesato’, registrata ad Ostra. La conduzione familiare e la clientela fidelizzata sono state fondamentali durante la pandemia: "Le edicole sono rimaste sempre aperte e abbiamo fatto il possibile per accontentare i nostri clienti – concludono – è stato un periodo difficile per tutte le imprese e anche per la nostra, ma la conduzione familiare e la fiducia dei nostri clienti oltre alla solidità che abbiamo costruito in tutto questo tempo hanno fatto in modo che riuscissimo ad andare avanti. Poi ci siamo modulati in base ai cambiamenti, ma siamo qui e siamo felici per questo premio".