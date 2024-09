Dal pugilato al rugby fino al ballo: è lo sport

La Festa dello Sport pronta a riempire le strade e le piazza della città. Decine di discipline in rappresentanza di 88 società e associazioni sportive daranno vita a una domenica speciale, con lo straordinario contorno della Regata del Conero. L’appuntamento - reso possibile grazie all’amministrazione comunale in collaborazione con Coni Marche, Cip Marche, Sport E Salute, Panathlon Club, FairPlay, Ateneo Sporting Club e agli sponsor Decathlon e Banca Generali - è per domenica 15 settembre, dalle 10 alle 20, poi la grande festa a Marina Dorica fino a tarda sera. In caso di maltempo l’evento, ovviamente ridotto nei contenuti, si svolgerà, indoor, al PalaRossini. Il centro di Ancona come luogo ideale dove svolgere le varie attività sportive grazie alle quattro piazze principali, Cavour, Roma, Pertini e Cavour, legate da corso Garibaldi, che per una volta diventeranno dei playground a cielo aperto dove si farà ogni tipo di sport: dal pugilato al karate, dal rugby alla scherma, dal beach volley al tiro con l’arco e poi basket, tennis, atletica, sport estremi e wellness, aikido e taekwondo, pesca sportiva e addirittura anche ballo e il subbuteo, il calcio da tavolo. Dopo il successo dello scorso anno per la prima edizione, ridotta solo a piazza Pertini, la giunta ha deciso di aumentare i giri del motore della Festa dello Sport: "Sarà una festa di popolo, tra cultura e valori _ ha detto l’assessore allo sport Giovanni Zinni _. Oltre al contenuto generale della festa, l’obiettivo è combattere e se possibile sconfiggere senza retorica la piaga delle dipendenze. Fare sport tiene lontano i giovani dalla droga e da tutto il resto". Il collega agli impianti sportivi, Daniele Berardinelli, ha invece sottolineato "l’importanza delle sponsorizzazioni e iniziative simili fanno felici le società sportive". Le piazze saranno organizzate in modo da muoversi liberamente tra le diverse attività. Il gruppo Decathlon metterà a disposizione attrezzature gonfiabili, gazebo e altro. Alle 18,30 in piazza Roma la chiusura della Giornata con i saluti del sindaco, assessori club e società, con la musica del dj Patani. Per il trasporto, a disposizione due navette, una da 38 posti e una da 20 posti che faranno la spola tra piazza Cavour e i parcheggi di Tavernelle e degli Archi. Il servizio parte dalle 9,45 (partenza una volta pieni, o comunque ogni 30 minuti). L’ ultima navetta dai parcheggi è prevista alle 18,30, a seguire saranno a disposizione per il rientro ai parcheggi sino alle 20.30/21.00 da piazza Cavour.