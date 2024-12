Danni da maltempo, via alla pulizia dei fossi. Ecco la mappa

L’Amministrazione ha programmato una serie di interventi straordinari per procedere alla manutenzione e pulizia di alcuni fossi e canali nel territorio comunale. Gli interventi individuati tra i più urgenti, per un ammontare di oltre 150mila euro, interesseranno:

la vasca di accumulo a valle di Candia (direzione Via I°Maggio); il canale posto tra Via I^ Maggio e Via Albertini (dal Mc Donald’s e Distributore Tamoil I^ Maggio; il fosso del Marganetto dal casello autostradale A14 a Via Filonzi; il fosso delle Palombare (Via De Dominicis, Via Barilatti e Via della Marina); il fosso del Vallone (Casine di Paterno); il fosso delle Casette (Torrette Parco del Gabbiano – Itis); il fosso Conocchio (dalla vasca area Crass a Via Monte Pennino); il fosso Miano (da Magazzino Comunale a galleria Rfi);

il fosso Passo Varano (da Strada Cameranense a deposito PP.TT.).