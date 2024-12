Darsena Bixio: "bloccata" dai detriti

La darsena Bixio invasa dai detriti, l’assessore Campagnolo: "Serve un tavolo guardando al futuro". L’obiettivo è quello di scongiurare disagi e un aumento della Tari per i residenti in città una volta cessata l’emergenza: "Non è giusto che ogni volta a rimetterci siano i senigalliesi, come già avvenuto nel 2014 – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente e al Porto – serve un tavolo con tutti i Comuni dell’entroterra per trovare un’intesa. Adesso c’è la struttura commissariale, ma bisogna guardare avanti e a come risolvere il problema una volta che non sarà più presente. Lavoreremo fin da subito perchè questa situazione venga presa in considerazione il prima possibile".

Sconsigliata l’uscita ai diportisti, in attesa di un miglioramento, con un avviso diramato da Senigallia Servizi. I detriti potrebbero essere rimossi, almeno in parte, attraverso mareggiate e correnti, ma si dovrà intervenire per fare in modo di garantire al più presto un’uscita sicura per pescherecci e diportisti. Un problema che si ripropone sulla spiaggia e nella darsena ogni volta che il fiume raggiunge, anche se solo in alcuni tratti, il livello di guardia. A causa delle condizioni della darsena, è stata annullata la regata dei Babbi Natale organizzata dal Club Nautico Senigallia e in programma questa mattina.