Deruba il proprietario di casa: denunciato

Ospita in casa un connazionale ma lui come ‘ringraziamento’ lo deruba: nei guai 33enne marocchino senza fissa dimora. Venerdì al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato lo ha denunciato per furto aggravato dalla relazione di ospitalità. A fine maggio, la vittima , un cittadino marocchino, aveva dato ospitalità per alcuni giorni a un connazionale conosciuto in una moschea e che gli aveva confidato di trovarsi in precarie condizioni economiche. Il giorno seguente all’accoglienza in casa, il proprietario si è recato a lavoro lasciando in casa l’uomo con il proprio figlio. Al rientro, di sera, si accorgeva che l’uomo aveva lasciato casa asportando 400 euro, un telefono cellulare e le cuffie bluetooth. Ha provato a contattarlo ma evidentemente l’uomo aveva provveduto a bloccare l’utenza del suo ‘amico0.. Tramite alcuni amici è riuscito ad avere una foto dell’uomo e l’ha mostrata agli investigatori. Grazie ad un’applicazione di polizia scientifica che effettuava la comparazione delle immagini del viso di soggetti fotosegnalati in ambito nazionale, si risaliva all’identità dell’uomo poi denunciato.