Don Bernardino Giordano, nominato vescovo a Grosseto

"Siamo qui raccolti per il tradizionale scambio degli auguri di Natale e questo felice incontro è anche una circostanza speciale per la notizia che mi appresto a comunicare. Sua Santità Papa Francesco ha nominato Vescovo della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e della diocesi di Grosseto, unite in Persona episcopi, don Bernardino Giordano, vicario generale della Delegazione Pontificia". A comunicarlo ieri nella sala Macchi della Delegazione pontificia di Loreto l’arcivescovo Fabio Dal Cin. Don Bernardino ha 54 anni, 23 di sacerdozio, ed è del clero della diocesi Saluzzo. Ha svolto l’incarico di insegnante di Teologia morale e di cancelliere vescovile nella sua diocesi. E’ stato direttore dell’oratorio "don Bosco" a Saluzzo, viceparroco e parroco, segretario particolare del segretario generale della Cei. Ha maturato una lunga esperienza nell’ambito della pastorale familiare nella sua diocesi, nella Regione Piemonte, ed anche a livello nazionale e internazionale. Per questa sua particolare competenza, dal settembre 2018 è in servizio al santuario di Loreto.