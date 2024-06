Doppia rapina in centro. La polizia li arresta subito

Due rapine in poche ore. Sono avvenute ieri mattina tra Porta Pia e il quartiere degli Archi. La prima ai danni di un 76enne che si trovava seduto su una panchina lungo via XXIX Settembre, davanti a Porta Pia. A lui si è avvicinato un uomo che gli ha puntato un ginocchio dietro alla schiena, come se fosse un arma. Poi gli ha strappato via il borsello che teneva addosso facendolo cadere e scappando di corsa. All’interno c’erano 80 euro. L’anziano, sotto choc, è stato soccorso dalla Croce Gialla rifiutando però il trasporto in ospedale. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia che ha raccolto la testimonianza del rapinato che ha fornito una parziale descrizione del suo aggressore. Poco prima di pranzo di nuovo una rapina, questa volta in via Marconi, dove un cittadino è stato derubato di una collanina d’oro che indossava. È dovuta tornare la Volante. I due rapinatori sono stati individuati e arrestati poco dopo. Sono due nordafricani, arrivati in treno, in città, con due biciclette. Uno maggiorenne (portato in carcere a Montacuto), l’altro minorenne (messo in un struttura per minori). Diramata una nota di ricerca sono stati fermati: uno era in stazione, pronto per riprendere il treno, lo ha arrestato la Polfer. L’altro era al Piano, fermato dalla volante che lo ha riconosciuto dalla descrizione fornita da una delle due vittime. Visionate anche le telecamere di pubblica sicurezza che avrebbero ripreso i due rapinatori. Le due vittime hanno poi sporto denuncia. Li avrebbero anche riconosciuti. I due arrestati attendono l’udienza di convalida che si terrà forse già stamattina in tribunale.

ma. ver.